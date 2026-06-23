Rechtsanspruch nach den Ferien
Ganztagsbetreuung: VG Kirchberg sieht sich gut gerüstet
Auch die Freiherr-von-Drais-Grundschule in Kirchberg bietet bereits Ganztagsangebote von Montag bis Donnerstag. Lediglich der Fr
Auch die Freiherr-von-Drais-Grundschule in Kirchberg bietet bereits Ganztagsangebote von Montag bis Donnerstag. Lediglich der Freitag fehlt bislang.
Annalena Bischoff

Mehr Betreuung, mehr Planungssicherheit: Mit dem Ganztagsförderungsgesetz kommt ein neuer Rechtsanspruch für Grundschulkinder. Die VG Kirchberg sieht sich dafür gut aufgestellt und geht sogar einen Schritt weiter.

Lesezeit 2 Minuten
Die Schule endet mittags, der Arbeitstag oft erst Stunden später. Für viele Familien beginnt dann täglich die Frage: Wer betreut das Kind bis zum Feierabend? Mit dem neuen Schuljahr soll diese Herausforderung besser planbar werden. Dann tritt das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) in Kraft, das erstmals einen Rechtsanspruch auf Betreuung für Grundschulkinder schafft.

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