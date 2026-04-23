Ein Buch, das fesselt, lässt alles andere gerne mal in den Hintergrund rücken. Zum Welttag des Buches erzählt unsere Kolumnistin von einem Lesewochenende, das schneller vorbei war als gedacht.
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Endlich mal ein Aktionstag für alle Leseratten! Heute ist nämlich Welttag des Buches – im Fokus stehen also Geschichten, Wissen und die Freude am Lesen. Ein kleiner Fakt vorweg: Die UNESCO rief den Tag bereits 1995 ins Leben, ein Jahr später – am 23. April 1996 – wurde er auch in Deutschland gefeiert.