Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Ganz im Bann der Seiten
Symbolbild: Am 23. April ist Welttag des Buches.
Symbolbild: Am 23. April ist Welttag des Buches.
Annalena Bischoff

Ein Buch, das fesselt, lässt alles andere gerne mal in den Hintergrund rücken. Zum Welttag des Buches erzählt unsere Kolumnistin von einem Lesewochenende, das schneller vorbei war als gedacht.

Lesezeit 1 Minute
Endlich mal ein Aktionstag für alle Leseratten! Heute ist nämlich Welttag des Buches – im Fokus stehen also Geschichten, Wissen und die Freude am Lesen. Ein kleiner Fakt vorweg: Die UNESCO rief den Tag bereits 1995 ins Leben, ein Jahr später – am 23. April 1996 – wurde er auch in Deutschland gefeiert.

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