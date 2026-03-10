Abrissarbeiten an der B9 Fußgängerbrücken werden in Oberwesel nicht ersetzt Annalena Bischoff 10.03.2026, 10:00 Uhr

i Von Montag, 9. März, 0 Uhr, bis Freitag, 13. März, 20 Uhr, ist die B9 in Oberwesel voll gesperrt. Dort werden zwei Fußgängerbrücken abgerissen. Annalena Bischoff

Vollsperrung der B9 in Oberwesel: Seit Montag werden zwei Fußgängerbrücken abgerissen. Die Maßnahme markiert einen ersten Schritt in der Umgestaltung des Rheinufers. Wie Fußgänger künftig über die B9 kommen.

Zwei Fußgängerbrücken über die Bundesstraße 9 werden in dieser Woche in Oberwesel abgerissen. Seit Montag, 9. März, 0 Uhr, ist die B9 deshalb für Pendler und Anwohner voll gesperrt. Der Abriss der Brücken ist laut Jan Zimmer, Stadtbürgermeister in Oberwesel, einer der ersten Schritte im Zuge der Umgestaltung des Rheinufers – ein für die Stadt bedeutsames Projekt.







