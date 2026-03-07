Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Fundstück aus der Tank-Vergangenheit Annalena Bischoff 07.03.2026, 07:30 Uhr

i Die Spritpreise schießen seit vergangenem Wochenende in die Höhe. Laut ADAC kostete ein Liter E10 am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,897 Euro. Sebastian Kahnert. Sebastian Kahnert/dpa/dpa-tmn

Eine alte Tankquittung aus dem Jahr 2020 sorgt für einen kleinen Nostalgiemoment bei unserer Kolumnistin. Ein kurzer Blick darauf lässt die Spritpreise von heute fast unwirklich wirken.

Wann haben Sie das letzte Mal Ihr Auto aufgeräumt? Das schöne Wetter hat in mir jedenfalls den Ehrgeiz geweckt, meinen Wagen nicht nur von außen zum Glänzen zu bringen, sondern auch innen endlich mal wieder Ordnung zu schaffen. Zwischen leeren Flaschen und Ersatzschuhen tauchte dabei ein kleines Stück Papier auf, das mich tatsächlich ein wenig wehmütig machte: eine Tankquittung aus dem Jahr 2020.







