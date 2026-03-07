Eine alte Tankquittung aus dem Jahr 2020 sorgt für einen kleinen Nostalgiemoment bei unserer Kolumnistin. Ein kurzer Blick darauf lässt die Spritpreise von heute fast unwirklich wirken.
Lesezeit 1 Minute
Wann haben Sie das letzte Mal Ihr Auto aufgeräumt? Das schöne Wetter hat in mir jedenfalls den Ehrgeiz geweckt, meinen Wagen nicht nur von außen zum Glänzen zu bringen, sondern auch innen endlich mal wieder Ordnung zu schaffen. Zwischen leeren Flaschen und Ersatzschuhen tauchte dabei ein kleines Stück Papier auf, das mich tatsächlich ein wenig wehmütig machte: eine Tankquittung aus dem Jahr 2020.