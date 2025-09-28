Festumzug als Höhepunkt Fulminanter Start beim Mittelrhein Weinfest Boppard 28.09.2025, 12:00 Uhr

i Gut gefüllt war der Marktplatz, als die Teilnehmer des Festumzugs dort einmarschierten. Charlotte Krämer-Schick

Rund 60 Majestäten auf einer Bühne, das ist schon ein imposantes Bild. Mit diesem wurde am Samstag das Mittelrhein Weinfest Boppard offiziell eröffnet.

Pünktlich um 16.30 Uhr startete am Samstag, 27. September, der diesjährige Festumzug anlässlich des Mittelrhein Weinfestes Boppard an der Kurfürstlichen Burg. Und er sollte in diesem Jahr ein ganz besonderer Umzug werden. Denn: Rund 250 Teilnehmer hatten sich angesagt, darunter rund 60 Majestäten aus ganz Rheinland-Pfalz – so viele wie noch nie.







