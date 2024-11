Nickweiler. Ein tonnenschwerer Autokran hat die seit mehreren Jahrzehnten existierende Eisenbahnbrücke über den am Ortsrand von Nickweiler verlaufenden Bieberbach am Haken gehabt. Sie musste weichen, weil an dieser Stelle ein neues Bauwerk entstehen soll. Zunächst hat die Deutsche Bahn (DB) eine Hilfsbrücke an dieser Stelle errichtet.