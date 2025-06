Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 50 zwischen den Anschlussstellen Oppertshausen und Ohlweiler ereignet. Fünf Menschen wurden dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr, als an einem Wohnmobil, das auf der B50 unterwegs war, ein Reifen platzte. Dadurch schleuderte das Fahrzeug zunächst nach links und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Im weiteren Verlauf kippte das Wohnmobil auf die Seite und rutschte dann noch rund 50 Meter weiter über die Bundesstraße, bevor es zum Stillstand kam. Andere Fahrzeuge wurden glücklicherweise nicht in den Unfall verwickelt.

In dem Wohnmobil waren fünf Menschen unterwegs – zwei Erwachsene und drei Kinder. Sie alle wurden bei dem Unfall verletzt, jedoch augenscheinlich nicht schwer, wie Stefan Bohnenberger, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Rhein-Hunsrück-Kreises, unserer Zeitung berichtete. Gleichwohl kamen alle Verletzten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

B50 ist stundenlang gesperrt

Für den Rettungsdienst wurde der Unfall zu einem Großeinsatz. Fünf Rettungswagen und der Notarzt waren an der Unfallstelle. Zudem landete der Rettungshubschrauber auf der Bundesstraße. Auch die freiwilligen Feuerwehren aus Simmern, Tiefenbach und Kümbdchen/Keidelheim waren im Einsatz. Ebenso waren Beamte der Polizei sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Ort. Organisiert wurde der Rettungseinsatz von der Abschnittsleitung Gesundheit des Rhein-Hunsrück-Kreises, die Einsatzleitung lag bei der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, erläuterte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur.

Die Bundesstraße 50 musste für den Rettungseinsatz und die anschließenden Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Simmern für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte auch am auch frühen Nachmittag noch an.