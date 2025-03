Fünf neue Ladestationen für E-Fahrzeuge in Simmern

Einkaufen, etwas auf dem Amt erledigen oder zum Arzt gehen und in der Zwischenzeit schnell noch das Elektrofahrzeug aufladen – dies soll in der Simmerner Innenstadt schon bald noch leichter werden.

In der Kreisstadt Simmern sollen fünf weitere Ladesäulen für Elektrofahrzeuge installiert werden. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg dafür freigemacht. Bereits im April 2024 hatte die CDU-Fraktion im Stadtrat einen entsprechenden Antrag gestellt und besonders für das Zentrum Simmerns die Installation von Schnellladestationen gefordert. „Im Zuge des fortschreitenden Umweltbewusstseins und der zunehmenden Akzeptanz von Elektrofahrzeugen ist es von größter Bedeutung, dass Simmern seine Infrastruktur entsprechend anpasst und erweitert“, betonte damals schon CDU-Sprecher Thomas Klemm. Der Vorschlag fand seinerzeit im Rat bereite Zustimmung.

Zwischenzeitlich hatten Nils Füllenbach, Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen, und Simmerns Innenstadtkoordinator Jens Ginzel gemeinsam geeignete Standorte ausgesucht. Grundvoraussetzung war: Dort muss in vertretbarer Entfernung auf eine entsprechende Stromversorgung zugegriffen werden können. Fünf Ladepunkte wurden nun dem Stadtrat vorgestellt und erläutert:

1 Am Schlossplatz kamen zunächst zwei Standorte infrage – in der Schlossstraße auf den Parkstreifen vor dem Eingang zum Volksbank-Gebäude oder vor dem ehemaligen Telekomgebäude in Richtung Gerbereistraße. Nach Rücksprache mit der Volksbank baten die Verantwortlichen darum, den Alternativstandort zu bevorzugen.

2 Auf dem Zentralparkplatz soll die Ladesäule, um eine bessere Parksituation zu schaffen, auf dem oberen Teil des Parkplatzes in unmittelbarer Nähe des dort befindlichen Trafos entstehen.

3 Auf dem Brühlparkplatz befinden sich bereits zwei Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Deren Ladekapazität ist jedoch relativ gering, und sie entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Durch die Aufrüstung des neuen Trafos auf dem Brühlparkplatz können hier Ladesäulen mit bis zu 200 Kilowatt (kW) entstehen. Deshalb sollen die dort befindlichen zwei Ladepunkte durch zwei neue ersetzt werden.

4 Auf dem Parkplatz Gartenstraße könnten insgesamt zwei Säulen mit vier Ladepunkten entstehen. Dazu sind Zuleitungen von dem dort befindlichen Trafo durch Erdarbeiten herzustellen. Da es geplant ist, die Gartenstraße 2026 auszubauen, sollen die Ladepunkte auch erst im Zuge des Ausbaus entstehen.

5 Das Areal „Vor dem Tor“/Bahnhofstraße soll teilweise abgerissen werden. Im Zuge der Neugestaltung sollen dort zwei Ladesäulen mit insgesamt vier Ladepunkten entstehen.

Die Trafostationen müssen – bis auf den am Brühlparkplatz – für den Einsatz von Schnellladesäulen von dem Unternehmen Westnetz ertüchtigt werden. Der Stadtrat stimmte diesen Vorschlägen zu – einstimmig. Die genannten Ladepunkte werden nun durch den Klimaschutzmanager über ein spezielles Portal ausgeschrieben. Anbieter solcher Ladesäulen können sich auf einzelne Ladepunkte bewerben. Die Bewerbungen werden im Anschluss geprüft und verglichen. Zuschlag erhält derjenige Bieter, der die besten Modalitäten aufweist. Kosten entstehen der Stadt Simmern hierdurch nicht.