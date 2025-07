Knapp an der Sicherheitsverwahrung vorbei: Ein 46-Jähriger aus dem Hunsrück und ein Mittäter (34) müssen wegen Drogenhandels, gefährlicher Körperverletzung mit versuchter räuberischer Erpressung sowie Diebstahls mehrere Jahre in Haft.

Fünf Jahre beziehungsweise vier Jahre und neun Monate ins Gefängnis müssen die beiden Hauptangeklagten (46 und 34 Jahre alt) im sogenannten Nature-One-Drogenprozess. Ein dritter Mitangeklagter – alle drei kommen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis – wurde freigesprochen. Zu diesem Urteil kam die 2. Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach nach insgesamt zwölf Verhandlungstagen. „In meiner gesamten Amtszeit ist noch nie so viel gelogen worden wie in diesem Prozess“, sagte die Vorsitzende Richterin Annegret Werner zu Beginn ihrer Urteilsbegründung. Es sei wahnsinnig schwer gewesen, die Wahrheit herauszufinden.

„Ihr Verhalten während des gesamten Prozesses war eine Zumutung für die Kammer. Wenn Sie jetzt nicht ruhig sind, fliegen Sie raus.“

Richterin Annegret Werner ermahnte den 46-jährigen Hauptangeklagten bei der Urteilsverkündung zum wiederholten Mal.

Zunächst aber ermahnte die Richterin den 46-Jährigen zum wiederholten Mal, nachdem er – ebenfalls nicht zum ersten Mal – den Ablauf durch lautstarke Zwischenrufe störte. „Ihr Verhalten während des gesamten Prozesses war eine Zumutung für die Kammer. Wenn Sie jetzt nicht ruhig sind, fliegen Sie raus!“ Danach blickte Richterin Werner auf die vergangenen zwölf Prozesstage zurück. „Gott sei Dank sind nicht alle Verhandlungen so wie diese“, merkte sie an. Nicht nur die Angeklagten hätten gelogen, was das Zeug hält, auch diverse weitere Prozessbeteiligte hätten es mit der Wahrheit nicht so genau genommen. Zudem seien Zeugen manipuliert worden, ihnen sei Geld für eine Falschaussage geboten worden, manche blieben sogar verschwunden – für die Richterin „nichts Ungewöhnliches im Drogenmilieu“. Zudem seien Fotos vom Auto des Hauptbelastungszeugen gemacht worden, um eine Drohkulisse aufzubauen. „So konnten wir uns der Wahrheit nur nähern“, betonte Richterin Annegret Werner.

Dies war die Ausgangslage: Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hatte dem 46-jährigen einschlägigVorbestraften, der in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach in Untersuchungshaft saß, und dem 34-Jährigen – ebenfalls vorbestraft und in Rohrbach in Untersuchungshaft – unter anderem vorgeworfen, in mehreren Fällen mit Cannabis, Amphetamin und Kokain gehandelt zu haben und in einem weiteren Fall eine gemeinschaftliche versuchte räuberische Erpressung in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung begangen zu haben. Genauer gesagt: Das Duo soll im vergangenen Jahr auf dem Technofestival Nature One bei Kastellaun versucht haben, 4500 Ecstasytabletten, 2,6 Kilo Amphetamin, 200 Gramm Kokain und 300 Gramm Haschisch zu verkaufen, und teilweise auch veräußert haben.

Dem Hauptbelastungszeugen mit dem „goldenen Schuss“ gedroht

Im zweiten Fall wurde beiden Angeklagten zur Last gelegt, Mitte August 2024 mit einer dritten Person einen Mann – dieser sollte später als Hauptbelastungszeuge aussagen – in Simmern aufgesucht zu haben, um bei ihm mit Drohungen und notfalls auch mit Schlägen Drogenschulden einzutreiben. In der Wohnung dieses Mannes sei es zu einem Streit über die bislang ausgebliebenen Geldzahlungen gekommen. Im Verlaufe dieses Streits habe der 34 Jahre alte Angeklagte dem Mann mehrfach mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Im Anschluss daran sollen die Angeklagten dem Mann eine Frist zur Zahlung gesetzt haben. Der 46 Jahre alte Angeklagte habe dem Mann damit gedroht, falls er seine Schulden nicht zahlen würde, ihm einen „goldenen Schuss“ zu setzen und ihn anschließend am Bahnhof in Frankfurt am Main auszusetzen.

Überdies sollen der 46-Jährige und der 34-Jährige – zunächst war von einem Einbruch die Rede – aus dessen Wohnung diverse Spielkonsolen, Fernsehgeräte, einen Laptop und Kleidungsstücke gestohlen haben. Zudem sollen beide in mehreren weiteren Fällen mit Betäubungsmitteln – teilweise in nicht geringer Menge – und Cannabis gedealt haben. Dem 68-Jährigen – er ist der Vater des 46-Jährigen – warf die Staatsanwaltschaft Beihilfe vor.

Das Verfahren ins Rollen gebracht hatten der 25-jährige Hauptbelastungszeuge, gegen den ebenfalls ein Strafverfahren wegen Drogenhandels läuft, und seine 22-jährige Lebensgefährtin. Das Duo hatte in einer anderen Strafsache eine Vorladung zur Polizei erhalten. Der „Besuch“ der Hauptangeklagten und der Diebstahl der Elektrogeräte sowie anderer Sachen ereigneten sich am Vorabend dieses Termins. Nachdem beide eine Nacht drüber geschlafen hatten, haben sie dies bei ihrem Termin bei der Polizei angesprochen, berichtete der 25-Jährige.

Richterin Werner erklärte nun, dass die Kammer diesem Zeugen weitgehend Glauben geschenkt habe, auch wenn er wohl nicht immer die Wahrheit gesagt habe, um sich selbst nicht zu belasten, woraufhin sie von dem 46-Jährigen scharf angesehen wurde. „Wir kennen diesen Adlerblick, diesen stechenden Blick von Ihnen – besonders, wenn Zeugen eingeschüchtert werden sollen“, sagte die Richterin. Dieser Zeuge sei sehr bemüht gewesen, die Wahrheit zu sagen, und habe die Angeklagten nicht über Gebühr belastet, erklärte sie.

„Falls Sie sich nicht ändern, landen Sie in absehbarer Zeit in der Sicherheitsverwahrung.“

Dies prophezeite Richterin Annegret Werner dem 46-Jährigen.

Letztendlich sei das Gericht aber dann doch zugunsten der Angeklagten unter dem von Staatsanwalt Günter Horn geforderten Strafmaß – sechseinhalb und sechs Jahre sowie ein halbes Jahr auf Bewährung – geblieben. So konnte dem 46-Jährigen etwa nicht nachgewiesen werden, dass er an dem Drogenverkauf auf der Nature One beteiligt gewesen ist. Und dem 34-Jährigen konnte lediglich der Verkauf geringerer Mengen angelastet werden. Ansonsten hätte die Hauptverhandlung ergeben, dass die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft keineswegs aus der Luft gegriffen waren. Dies hätten – so erklärte Richterin Werner – teilweise Geständnisse, Zeugenaussagen und auch Chatverläufe auf beschlagnahmten Mobiltelefonen ergeben.

Die Richterin betonte, dass für den 46-Jährigen mit dem Adlerblick auch die Unterbringung in Sicherheitsverwahrung geprüft worden sei. Die formellen Voraussetzungen – die Vielzahl der Vorstrafen und geringe Zeitdauer bis zur nächsten Straffälligkeit – seien erfüllt. Auch ein hinzugezogener Gutachter halte einen Rückfall für sehr wahrscheinlich. „Dennoch gehen wir davon aus, dass eine Haftstrafe reicht. Falls Sie sich aber nicht ändern, landen Sie in absehbarer Zeit in Sicherheitsverwahrung“, gab Richterin Annegret Werner dem 46-Jährigen mit auf den Weg. Staatsanwaltschaft und die Verteidiger haben noch keine Erklärungen zu dem Urteil abgegeben, sodass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Eine Revision ist möglich.