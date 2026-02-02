Mit 241 km/h auf B50 erwischt
Fünf Fakten über Raser im Straßenverkehr
Beamte der Polizeiinspektion Simmern erwischten einen Raser auf der B50 mit 241 km/h, wo eigentlich nur 120 erlaubt waren.
Daniel Karmann. picture alliance/dpa

241 km/h statt erlaubten 120: Ein aktueller Fall auf der B50 zeigt, wie extrem Raserei im Straßenverkehr ausfallen kann. Wir erklären, warum Menschen rasen und warum es längst ein gesellschaftliches Problem ist.

Lesezeit 3 Minuten
Schlüssel rein, Motor an, Pedal durchtreten. Von 0 auf 100 in wenigen Sekunden. Es gibt Menschen, die brauchen diesen Kick – ein Gefühl von Geschwindigkeit, Macht und Schwerelosigkeit.Ein Raser fiel am 12. Januar bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Simmer auf: Statt der erlaubten 120 km/h fuhr der Audifahrer mit 241 über die B50 zwischen Sohren und Flughafen Hahn.

