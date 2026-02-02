Mit 241 km/h auf B50 erwischt Fünf Fakten über Raser im Straßenverkehr Annalena Bischoff 02.02.2026, 06:00 Uhr

i Beamte der Polizeiinspektion Simmern erwischten einen Raser auf der B50 mit 241 km/h, wo eigentlich nur 120 erlaubt waren. Daniel Karmann. picture alliance/dpa

241 km/h statt erlaubten 120: Ein aktueller Fall auf der B50 zeigt, wie extrem Raserei im Straßenverkehr ausfallen kann. Wir erklären, warum Menschen rasen und warum es längst ein gesellschaftliches Problem ist.

Schlüssel rein, Motor an, Pedal durchtreten. Von 0 auf 100 in wenigen Sekunden. Es gibt Menschen, die brauchen diesen Kick – ein Gefühl von Geschwindigkeit, Macht und Schwerelosigkeit.Ein Raser fiel am 12. Januar bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Simmer auf: Statt der erlaubten 120 km/h fuhr der Audifahrer mit 241 über die B50 zwischen Sohren und Flughafen Hahn.







