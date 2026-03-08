Das Rheinvorland in St. Goar soll attraktiver werden. Mit der von Stadt und Land geplanten Umgestaltung entstehen neue Wege, mehr Grünflächen und mehr Aufenthaltsqualität. Ein Überblick.
Zwischen Rheinbalkon und ehemaliger Panzerrampe soll das Rheinufer in Sankt Goar künftig noch mehr zum Verweilen einladen. Mit einem neuen Bauabschnitt wird nun das letzte Stück des Rheinvorlands umgestaltet. Mehr als drei Millionen Euro investieren das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt in das Projekt.