Baumaßnahme soll bald starten Frischer Glanz für das Rheinvorland in Sankt Goar Annalena Bischoff 08.03.2026, 15:00 Uhr

i Das Rheinvorland in St. Goar soll in Zukunft attraktiver werden. Die Baumaßnahme zwischen Rheinbalkon und Panzerrampe startet bald. Andreas Jöckel

Das Rheinvorland in St. Goar soll attraktiver werden. Mit der von Stadt und Land geplanten Umgestaltung entstehen neue Wege, mehr Grünflächen und mehr Aufenthaltsqualität. Ein Überblick.

Zwischen Rheinbalkon und ehemaliger Panzerrampe soll das Rheinufer in Sankt Goar künftig noch mehr zum Verweilen einladen. Mit einem neuen Bauabschnitt wird nun das letzte Stück des Rheinvorlands umgestaltet. Mehr als drei Millionen Euro investieren das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt in das Projekt.







Artikel teilen

Artikel teilen