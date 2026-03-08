Baumaßnahme soll bald starten
Frischer Glanz für das Rheinvorland in Sankt Goar
Das Rheinvorland in St. Goar soll in Zukunft attraktiver werden. Die Baumaßnahme zwischen Rheinbalkon und Panzerrampe startet ba
Das Rheinvorland in St. Goar soll in Zukunft attraktiver werden. Die Baumaßnahme zwischen Rheinbalkon und Panzerrampe startet bald.
Andreas Jöckel

Das Rheinvorland in St. Goar soll attraktiver werden. Mit der von Stadt und Land geplanten Umgestaltung entstehen neue Wege, mehr Grünflächen und mehr Aufenthaltsqualität. Ein Überblick.

Lesezeit 2 Minuten
Zwischen Rheinbalkon und ehemaliger Panzerrampe soll das Rheinufer in Sankt Goar künftig noch mehr zum Verweilen einladen. Mit einem neuen Bauabschnitt wird nun das letzte Stück des Rheinvorlands umgestaltet. Mehr als drei Millionen Euro investieren das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt in das Projekt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren