Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Frische Tomaten im Dezember? Im Hunsrück kein Problem! Charlotte Krämer-Schick 30.12.2025, 06:00 Uhr

i Frische Tomaten kann man auch im Hunsrück noch im Dezember essen. Charlotte Krämer-Schick

In den Supermärkten nicht nur im Rhein-Hunsrück-Kreis ist es keine Besonderheit im Dezember, dass es auch Tomaten im Angebot gibt. Die gibt es sogar auch in Schabbach. Aber mal ehrlich: So richtig toll ist das Aroma nicht, oder?

Tomaten im Dezember? Blickt man in die Gemüseabteilungen der Supermärkte, ist das keine Besonderheit. Überhaupt gibt es da ja alles an Obst und Gemüse, ob es Saison hat oder nicht. Frühlingszwiebeln liegen neben Zucchini oder Auberginen, wo das ganze Zeug herkommt, mag ich mir gar nicht ausmalen.







