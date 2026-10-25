Von Automobildesign über Nordseelandschaften bis zu ausdrucksstarken Menschenbildern: Der Künstler aus Oppertshausen blickt bei seiner Ausstellung im Rathaus auf fünf Jahrzehnte voller Kreativität zurück.
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Ein halbes Jahrhundert künstlerisches Schaffen, unzählige Motive und ein bewegtes Leben zwischen Deutschland und Amerika: Unter dem Titel „50 Jahre Bilder“ wurde am Freitagabend im Rathaus der Verbandsgemeinde Kirchberg eine Ausstellung des Malers Friedrich-Karl Christian Fäsing eröffnet.