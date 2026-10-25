50 Jahre Kunst Friedrich-Karl Fäsing zeigt Lebenswerk in Kirchberg Sebastian Schmitt 25.10.2026, 16:00 Uhr

i Kunst trifft auf Begegnung: Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung kamen Gäste, Vertreter der Verbandsgemeinde und Künstler Friedrich-Karl Fäsing (rechts) miteinander ins Gespräch. Sebastian Schmitt

Von Automobildesign über Nordseelandschaften bis zu ausdrucksstarken Menschenbildern: Der Künstler aus Oppertshausen blickt bei seiner Ausstellung im Rathaus auf fünf Jahrzehnte voller Kreativität zurück.

Ein halbes Jahrhundert künstlerisches Schaffen, unzählige Motive und ein bewegtes Leben zwischen Deutschland und Amerika: Unter dem Titel „50 Jahre Bilder“ wurde am Freitagabend im Rathaus der Verbandsgemeinde Kirchberg eine Ausstellung des Malers Friedrich-Karl Christian Fäsing eröffnet.







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