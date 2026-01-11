100 Demonstranten in Boppard Friedlicher Protest gegen mehr Windkraft im Hunsrück Marc Schenten 11.01.2026, 15:22 Uhr

i "Hände weg vom Soonwald" lautete eine Forderung der Demonstranten. Marc Schenten. marc.schenten

Das Land Rheinland-Pfalz möchte mehr Strom aus Windkraft erzeugen. Neue Standorte für Windräder könnte es auch im Hunsrück geben. Dagegen gab es am Sonntag eine Protestveranstaltung in Boppard.

Rund 100 Menschen haben am Sonntag in Boppard friedlich gegen den weiteren Ausbau der Windkraft im Soonwald und in angrenzenden Regionen demonstriert. Die Kundgebung fand auf dem Marktplatz vor der Stadthalle statt – unmittelbar vor dem Neujahrsempfang von Bündnis 90/Die Grünen, zu dem unter anderem die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder sowie der Bundestagsabgeordnete Julian Joswig erwartet wurden.







