Der Wiedereinzug misslingt: Mit gut vier Prozent bleiben die Freien Wähler bei der Landtagswahl 2026 unter der Fünf-Prozent-Hürde. Kreisvorsitzender Guido Hübinger sieht die Stärke der Partei weiterhin in den Kommunen.
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Die Freien Wähler müssen nach nur einer Legislaturperiode wieder aus dem rheinland-pfälzischen Landtag ausziehen. Nach ihrem historischen Einzug im Jahr 2021 scheitert die Partei diesmal mit 4,1 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde, auch gewinnt sie kein Direktmandat.