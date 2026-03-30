Niederlage bei Landtagswahl Freie Wähler hoffen auf Politik nah an den Menschen Annalena Bischoff 30.03.2026, 13:00 Uhr

i Guido Hübinger ist Vorsitzender der Freien Wähler im Rhein-Hunsrück-Kreis. Charlotte Krämer-Schick

Der Wiedereinzug misslingt: Mit gut vier Prozent bleiben die Freien Wähler bei der Landtagswahl 2026 unter der Fünf-Prozent-Hürde. Kreisvorsitzender Guido Hübinger sieht die Stärke der Partei weiterhin in den Kommunen.

Die Freien Wähler müssen nach nur einer Legislaturperiode wieder aus dem rheinland-pfälzischen Landtag ausziehen. Nach ihrem historischen Einzug im Jahr 2021 scheitert die Partei diesmal mit 4,1 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde, auch gewinnt sie kein Direktmandat.







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