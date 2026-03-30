Niederlage bei Landtagswahl
Freie Wähler hoffen auf Politik nah an den Menschen
Guido Hübinger ist Vorsitzender der Freien Wähler im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Guido Hübinger ist Vorsitzender der Freien Wähler im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Charlotte Krämer-Schick

Der Wiedereinzug misslingt: Mit gut vier Prozent bleiben die Freien Wähler bei der Landtagswahl 2026 unter der Fünf-Prozent-Hürde. Kreisvorsitzender Guido Hübinger sieht die Stärke der Partei weiterhin in den Kommunen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Freien Wähler müssen nach nur einer Legislaturperiode wieder aus dem rheinland-pfälzischen Landtag ausziehen. Nach ihrem historischen Einzug im Jahr 2021 scheitert die Partei diesmal mit 4,1 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde, auch gewinnt sie kein Direktmandat.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren