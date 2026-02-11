Statt Baustellenfrust gibt es diesmal gute Nachrichten von der Hunsrückhöhenstraße: Die Baumfällungen zwischen Sauerbrunnen und Reifenthal sind abgeschlossen. Pendler und Karnevalisten profitieren gleichermaßen von der aufgehobenen Sperrung der B327.
Lesezeit 1 Minute
Wo sich Baustellen sonst gern verzögern, gibt es diesmal gute Nachrichten von der Straße: Statt Bauarbeiten mit schwerem Gerät heißt es seit Mittwoch, 11. Februar, an der B327 wieder freie Fahrt. Die Verkehrssicherung wird abgebaut, die Strecke ist wieder vollständig befahrbar.