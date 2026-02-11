Erleichterung vor Karneval Freie Fahrt auf B327: Sperrung schneller aufgehoben Annalena Bischoff

Philipp Lauer 11.02.2026, 15:30 Uhr

i Die Baumfällarbeiten entlang der B327 zwischen Schloss Reifenthal und Sauerbrunnen sind abgeschlossen. Der LBM hat die einseitige Sperrung am 11. Februar aufgehoben. Philipp Lauer

Statt Baustellenfrust gibt es diesmal gute Nachrichten von der Hunsrückhöhenstraße: Die Baumfällungen zwischen Sauerbrunnen und Reifenthal sind abgeschlossen. Pendler und Karnevalisten profitieren gleichermaßen von der aufgehobenen Sperrung der B327.

Wo sich Baustellen sonst gern verzögern, gibt es diesmal gute Nachrichten von der Straße: Statt Bauarbeiten mit schwerem Gerät heißt es seit Mittwoch, 11. Februar, an der B327 wieder freie Fahrt. Die Verkehrssicherung wird abgebaut, die Strecke ist wieder vollständig befahrbar.







