Gute Nachrichten für Pendler
Freie Fahrt auf B327 nach Baumfällungen bei Sauerbrunnen
Die Baumfällarbeiten entlang der B327 zwischen Schloss Reifenthal und Sauerbrunnen sind abgeschlossen. Der LBM hat die einseitige Sperrung am 11. Februar aufgehoben.
Philipp Lauer

Der LBM Bad Kreuznach gibt die Hunsrückhöhenstraße vorzeitig frei. Damit entfällt die Sperrung Richtung Emmelshausen rechtzeitig vor den Karnevalsumzügen, was besonders die Fahrer großer Motivwagen im Vorderhunsrück nach den Arbeiten entlastet.

Wo sich Baustellen sonst gern verzögern, gibt es diesmal gute Nachrichten von der Straße: Statt Bauarbeiten mit schwerem Gerät heißt es seit Mittwoch, 11. Februar, an der B327 wieder freie Fahrt. Die Verkehrssicherung wird abgebaut, die Strecke ist wieder vollständig befahrbar.

