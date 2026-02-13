Der LBM Bad Kreuznach gibt die Hunsrückhöhenstraße vorzeitig frei. Damit entfällt die Sperrung Richtung Emmelshausen rechtzeitig vor den Karnevalsumzügen, was besonders die Fahrer großer Motivwagen im Vorderhunsrück nach den Arbeiten entlastet.
Wo sich Baustellen sonst gern verzögern, gibt es diesmal gute Nachrichten von der Straße: Statt Bauarbeiten mit schwerem Gerät heißt es seit Mittwoch, 11. Februar, an der B327 wieder freie Fahrt. Die Verkehrssicherung wird abgebaut, die Strecke ist wieder vollständig befahrbar.