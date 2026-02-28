Nach Desaster im Vorjahr Freibad in Kirchberg soll dieses Jahr wieder öffnen Andreas Nitsch 28.02.2026, 11:00 Uhr

i Kinder und Jugendliche vertreiben sich im Kirchberger Freibad die Zeit. Im vergangenen Jahr war dies - wie hier auf unserem Archivbild - nicht möglich. In dieser Saison soll der Badebetrieb wie gewohnt laufen. Werner Dupuis

Schwimmfreunde aus Kirchberg und der näheren Umgebung können aufatmen: Das Freibad in Kirchberg soll – anders als in der Vorjahressaison – in diesem Jahr wieder seine Pforten öffnen. Das hat VG-Bürgermeister Peter Müller nun bestätigt.

Es war ein Schock, als VG-Bürgermeister Peter Müller Ende März des vergangenen Jahres im Kirchberger Stadtrat verkündete: Das Freibad in Kirchberg wird 2025 geschlossen bleiben. Und das Bad blieb dann tatsächlich auch geschlossen. Ausschlaggebend waren seinerzeit personelle Probleme.







