Schwimmfreunde aus Kirchberg und der näheren Umgebung können aufatmen: Das Freibad in Kirchberg soll – anders als in der Vorjahressaison – in diesem Jahr wieder seine Pforten öffnen. Das hat VG-Bürgermeister Peter Müller nun bestätigt.
Es war ein Schock, als VG-Bürgermeister Peter Müller Ende März des vergangenen Jahres im Kirchberger Stadtrat verkündete: Das Freibad in Kirchberg wird 2025 geschlossen bleiben. Und das Bad blieb dann tatsächlich auch geschlossen. Ausschlaggebend waren seinerzeit personelle Probleme.