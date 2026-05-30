Neues Kassensystem Freibad Boppard: Das gilt für die alten 50er-Karten Annalena Bischoff 30.05.2026, 12:00 Uhr

i Seit der neuen Badesaison fallen einige Vergünstigungen für die Besucher des Thermalfreibads in Boppard weg. Thomas Torkler

Das Thermalfreibad in Boppard startet mit neuen Preisen und digitalem Kassensystem in die Saison. Gleichzeitig fallen bisherige Abonnements weg. Doch was bedeutet das für bereits gekaufte Mehrfachkarten?

Neue Saison, neue Preise, neues Kassensystem: Im Thermalfreibad in Boppard-Buchenau startet die Badesaison 2026 mit mehreren Veränderungen für Besucher. Erstmals seit der Wiedereröffnung im Sommer 2022 passt die Stadt die Eintrittspreise an. Alle Besucher ab neun Jahren zahlen nun vier Euro für den Eintritt, Kinder bis einschließlich acht Jahre sowie Inhaber der Gästekarte baden weiterhin kostenlos.







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