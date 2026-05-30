Das Thermalfreibad in Boppard startet mit neuen Preisen und digitalem Kassensystem in die Saison. Gleichzeitig fallen bisherige Abonnements weg. Doch was bedeutet das für bereits gekaufte Mehrfachkarten?
Lesezeit 1 Minute
Neue Saison, neue Preise, neues Kassensystem: Im Thermalfreibad in Boppard-Buchenau startet die Badesaison 2026 mit mehreren Veränderungen für Besucher. Erstmals seit der Wiedereröffnung im Sommer 2022 passt die Stadt die Eintrittspreise an. Alle Besucher ab neun Jahren zahlen nun vier Euro für den Eintritt, Kinder bis einschließlich acht Jahre sowie Inhaber der Gästekarte baden weiterhin kostenlos.