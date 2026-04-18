Hilfe bei Gewalt Frauennotruf Simmern unterstützt Frauen seit 30 Jahren Lara Kempf 18.04.2026, 12:00 Uhr

i Das Team des Frauennotrufes Simmern berät Kinder, Jugendliche und Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Hinten, von links nach rechts: Anne Günster, Anne Lenhart, Petra Schotten, Marie Fuhr, Anna-Luise Kraayvanger und Astrid Rund (vorne). Lara Kempf

Unpassende Berührungen, Stalking oder sogar Vergewaltigung: Viele Frauen erleben psychische oder physische Gewalt, wissen oft aber nicht, wo sie Hilfe finden. Der Frauennotruf Simmern bietet hier Unterstützung – und das schon seit 30 Jahren.

Haben Frauen sexualisierte Gewalt erfahren, wissen sie oft nicht, wie sie damit umgehen oder an wen sie sich wenden sollen. Der Frauennotruf Simmern hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen in solchen Situationen zuzuhören, ihnen Mut zu machen und sie zu unterstützen.







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