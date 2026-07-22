Kein Gynäkologe mehr in der VG
Frauenarztpraxis Lorenz in Kirchberg ist geschlossen
Symbolbild: Heike Lorenz hat ihre Frauenarztpraxis in Kirchberg aus Altersgründen geschlossen. Einen Nachfolger hat sie bis jetz
Symbolbild: Heike Lorenz hat ihre Frauenarztpraxis in Kirchberg aus Altersgründen geschlossen. Einen Nachfolger hat sie bis jetzt nicht gefunden.
Jasper Jacobs. picture alliance/dpa

Zwei Jahre lang hat Frauenärztin Heike Lorenz versucht, einen Nachfolger für ihre Praxis in Kirchberg zu finden, jedoch ohne Erfolg. Nun ist die Praxis geschlossen und in der VG Kirchberg gibt es keinen Gynäkologen mehr. Was nun?

Lesezeit 1 Minute
Nach mehr als drei Jahrzehnten war vor etwa drei Wochen endgültig Schluss: Frauenärztin Heike Lorenz legte ihre Tätigkeit in Kirchberg nieder. Damit ist die einzige gynäkologische Praxis in der Verbandsgemeinde Kirchberg Geschichte. Wie geht es nun weiter?
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