Tödlicher Unfall auf B327 Frau kommt bei Unfall auf Hunsrückhöhenstraße ums Leben 12.11.2024, 16:47 Uhr

i Auf der Hunsrückhöhenstraße bei Kastellaun sind an diesem Dienstag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine Frau starb noch am Unfallort, ein Mann wurde schwerverletzt mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Koblenz gebracht. Werner Dupuis

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Hunsrückhöhenstraße ist am Dienstag eine 57-Jährige gestorben. Der Unfall ereignete sich auf der Ortsumgehung von Kastellaun auf Höhe der Abfahrt Roth.

Ein tödlicher Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der B327 bei Kastellaun auf Höhe der Abfahrt nach Roth hat sich an diesem Dienstag gegen 10.55 Uhr ereignet. Ein Autofahrer fuhr in Richtung Flughafen Hahn, berichtet die Polizei. Das andere am Unfall beteiligte Auto kam mit Fahrtrichtung Koblenz entgegen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen