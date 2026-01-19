Haushalt 2026 verabschiedet Fraktionen der VG Kirchberg sind voll des Lobes Charlotte Krämer-Schick 19.01.2026, 16:00 Uhr

i Der Haushalt der VG Kirchberg ist auch im Jahr 2026 ausgeglichen. Werner Dupuis

Die Haushalte sind ausgeglichen, die Verbandsgemeinde Kirchberg kann auch 2026 schuldenfrei investieren. Das kam gut an bei den Fraktionen im VG-Rat. Die waren allesamt voll des Lobes – sowohl für die Investitionen, als auch für die Verwaltung.

Mit positivem Blick in die Zukunft und viel Lob für die Arbeit der Verwaltung im vergangenen Jahr schloss der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg das Jahr 2025. In der „wichtigsten Sitzung des Jahres“, wie es Dieter Kaiser (FWG der VG Kirchberg) ausdrückte, zeigten sie sich zufrieden mit dem guten Weg, den die Kommune beschreite.







