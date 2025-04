Dass es in Südkalifornien offenbar niemals regnet, hat Albert Hammond schon vor mehr als 50 Jahren besungen. Doch auch hierzulande war es in den vergangenen Wochen viel zu trocken. Vor den gefährlichen Folgen warnt jetzt das Forstamt Boppard.

Strahlend-blauer Himmel und keine Wolke in Sicht: Was Sonnenanbetern zuletzt gut gefallen hat, treibt so manchem Förster die Sorgenfalten auf die Stirn. Denn: Ohne Wolken kein Regen – und ohne Regen herrscht Trockenheit. Die ist inzwischen so ausgeprägt, dass eine erhöhte Gefahr für Waldbrände besteht.

Darauf weist das Forstamt Boppard in einer Pressemitteilung hin. „In den oberen Waldbodenschichten herrscht nach einem historisch trockenen März besorgniserregende Trockenheit“, erklärt Forstamtsleiter Axel Henke. Nach dem sonnig-windigen Wetter der vergangenen Tage sei die Waldbrandgefahr sogar noch einmal deutlich angestiegen. Der Waldbrandgefahrenindex liegt derzeit bei Stufe 3 von 5. „An zahlreichen Orten schätzen wir die Lage noch kritischer ein“, warnt Henke.

„In den oberen Waldbodenschichten herrscht nach einem historisch trockenen März besorgniserregende Trockenheit.“

Axel Henke, Leiter des Forstamtes Boppard

Denn die Wetteraussichten weisen derzeit keinen dauerhaften Regen aus, und kurze Schauer täuschen über die tatsächliche Gefahr hinweg, erläutert der Forstamtsleiter. Neben dem trockenen Boden spielen noch weitere Faktoren eine Rolle, wie Henke ausführt: „Hinzu kommt ein hoher Anteil trockenen Laubs und abgestorbener, trockener Baumteile.“

Forstleute, Feuerwehren und Polizei seien zwar gut vernetzt und auf Brände vorbereitet, sagt Henke. Bei der Vermeidung von Waldbränden und beim Waldbrandschutz seien sie aber auch „dringend auf die Mithilfe der Waldbesuchenden angewiesen“, betont er.

Verhaltensregeln beachten

Waldbrände entstünden fast immer durch menschliche Unachtsamkeiten. Daher weist das Forstamt Boppard zur beginnenden Wander- und Outdoorsaison auf Verhaltensweisen und Verbote hin, die im Wald und bis zu einem Abstand von 100 Metern zum Wald gelten:

Das Rauchen ist ganzjährig verboten.

Das Anlegen und Unterhalten von offenem Feuer ist nicht gestattet. Das gilt auch für Fackeln, Einweggrills und Campingkocher jeglicher Art.

Nur ausgewiesene, befestigte Parkplätze dürfen benutzt werden, denn trockene Grasflächen sowie trockenes Laub können sich durch heiße Fahrzeugteile entzünden.

Alle Zufahrten und Waldwege müssen für Lösch- und Rettungsfahrzeuge freigehalten werden.

Jedes Feuer und jede Rauchentwicklung soll möglichst mit Nennung des nächstgelegenen Rettungspunktes unter der Notrufnummer 112 gemeldet werden. Die Beschilderung eines Rettungspunktes besteht aus grünen Tafeln mit weißem Kreuz und der Rettungspunktnummer. Hilfe beim Bestimmen des Rettungspunktes bietet die kostenlose App „Hilfe im Wald“.

i Grüne Tafeln mit weißem Kreuz und einer Nummer weisen auf die Rettungspunkte hin. Johannes Nass

Dass nicht alle Waldbesucher sich an die Spielregeln halten, hat Henkes Kollege Johannes Nass zuletzt mehrfach beobachtet. Nass ist Leiter des Forstreviers II des Forstamts Boppard. In den vergangenen Wochen – insbesondere nach Wochenenden – sind ihm offene Feuerstellen im Wald aufgefallen. „Wer grillen möchte, darf das aber nur an genehmigten Grillplätzen“, betont Nass. Überall sonst sei offenes Feuer aus gutem Grund untersagt. Waldbesuchern müsse die Gefahr bewusst gemacht werden. „Da appellieren wir auch an die Vernunft“, sagt Nass.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.wald.rlp.de/forstamt-boppard.de