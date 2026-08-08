„Eigentlich ist unser Gebiet nicht großartig waldbrandgefährdet“, sagt Johannes Nass vom Forstamt Boppard. Nach dem Brand bei Boppard Ende Juli erklärt er, warum auch im Hunsrück die Gefahr wächst und was er der Natur in den nächsten Wochen wünscht.
Lesezeit 1 Minute
„Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir in unseren Regionen kaum eine Waldbrandgefahr haben. Wir wurden aber mittlerweile eines Besseren belehrt.“ Für Johannes Nass, Revierleiter des Forstamts Boppard, ist der Brand am Stadtwaldrand Boppard Ende Juli kein Einzelfall.