Nach Brand am Stadtwaldrand
Forstamt Boppard: Gefahr für Waldbrände steigt
Bei einem Brand am Stadtwaldrand Boppard wurde eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen (Symbolbild).
Bei einem Brand am Stadtwaldrand Boppard wurde eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen (Symbolbild).
Jörg Halisch/dpa

„Eigentlich ist unser Gebiet nicht großartig waldbrandgefährdet“, sagt Johannes Nass vom Forstamt Boppard. Nach dem Brand bei Boppard Ende Juli erklärt er, warum auch im Hunsrück die Gefahr wächst und was er der Natur in den nächsten Wochen wünscht.

Lesezeit 1 Minute
„Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir in unseren Regionen kaum eine Waldbrandgefahr haben. Wir wurden aber mittlerweile eines Besseren belehrt.“ Für Johannes Nass, Revierleiter des Forstamts Boppard, ist der Brand am Stadtwaldrand Boppard Ende Juli kein Einzelfall.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungUmwelt
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren