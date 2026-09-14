Loreleyblick Maria Ruh Fördergeld-Antrag zurückgezogen: Wie oft kommt das vor? Hilko Röttgers 14.09.2026, 14:00 Uhr

i Wer eine Leader-Förderung bekommen möchte, muss unter Umständen einen hohen bürokratischen Aufwand bewältigen. (Symbolfoto) Stephanie Pilick. picture alliance / dpa

Entnervt von zu viel Bürokratie ziehen die Macher des Loreleyblicks Maria Ruh ihren Antrag auf eine Leader-Förderung zurück. Ist das ein Einzelfall oder die Regel? Wir haben bei der Bewilligungsbehörde nachgefragt.

Mithilfe einer Leader-Förderung wollten Michèle Ripp und Niklas Melchior ihren Saisonbetrieb Loreleyblick Maria Ruh auf einen Ganzjahresbetrieb erweitern. Doch das Prüfverfahren ist aufwendig – und aus Sicht der beiden Jungunternehmer sogar so aufwendig, dass sich die Mühe am Ende gar nicht lohnt.







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