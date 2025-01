Fleischlaster kippt in Baustelle bei Rheinböllen um

Ein Lastwagen, beladen mit Fleisch, ist auf der A61 zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Raststätte Hunsrück-West umgekippt. Am Freitagmorgen, 10. Januar, kommt es seit 8 Uhr zu Stau. Die Polizei berichtet von aufwendigen Bergearbeiten.

Auf der Autobahn 61 im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und er Raststätte Hunsrück-West ist am Freitagmorgen, 10. Januar, ein Lastwagen umgekippt. Wie die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim berichtet, war der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung Ludwigshafen/Speyer unterwegs. Gegen 8 Uhr sei er aus bislang ungeklärter Ursache am Ende einer Baustellenverschwenkung nach rechts von der Straße abgekommen. Im Grünstreifen abseits der Fahrbahn kippte sein Lastwagen dann letztlich um.

Wie die Verkehrsdirektion Mainz in einer Pressemitteilung informiert, sei der Fahrer bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt worden. Sein Kühllastwagen, beladen mit Fleischprodukten, müsse nun aufwendig und aller Voraussicht nach von Hand umgeladen werden. Erst dann könne das Fahrzeug mit einem Kran aufgerichtet und geborgen werden. Die Polizei rechnet für 12 Uhr damit.

Verkehr für mehrere Stunden beeinträchtigt

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergearbeiten müsse auf der A61 noch für mehrere Stunden mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Erst dann könne man die Strecke wieder freigeben. Neben den Polizisten der Polizei-Autobahnstation (Past) Gau-Bickelheim seien auch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Emmelshausen und ein Abschleppunternehmen mit Kran am Ort im Einsatz. Die Schadenshöhe könne man derzeit noch nicht beziffern.

Die Polizei bittet in der Pressemitteilung weiterhin alle Verkehrsteilnehmer dringend, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren. Auch die offiziellen Umleitungen über die L214 und K37 und die Gemeinden Stromberg, Daxweiler und Warmsroth seien nicht leistungsfähig genug. Die Polizei appellierte an den Schwerlastverkehr, bereits ab dem Bereich Koblenz auszuweichen und über die A3 oder die A48/A1 weiter in Richtung Süden zu fahren.

Weiterer Bericht folgt.