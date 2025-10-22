Beste in der Handwerkskammer Koblenz, Beste in Rheinland-Pfalz – nun startet Fleischereigesellin Lynn Neumann aus Beulich von der Metzgerei Zinnecker und Schmidt in Rheinböllen beim Bundesfinale. Dort möchte sie besser abschneiden als einst ihr Chef.
Lynn Neumann aus Beulich ist nun auch die Nummer eins in Rheinland-Pfalz: Nachdem die Fleischerin vor wenigen Wochen bereits zur besten Gesellin im Bezirk der Handwerkskammer Koblenz gekürt wurde, holte sie auch beim Landeswettbewerb im Zentrum für Ernährung und Gesundheit in Koblenz den ersten Platz.