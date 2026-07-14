Besonderer Fund am Rheinufer Flaschenpost von 1958 in Oberwesel entdeckt Lara Kempf 14.07.2026, 18:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Jan Zimmer (links), Stephanie Eidens-Holl von der KD-Agentur Oberwesel (Mitte) sowie Franziska Schallop, Leiterin der Tourist-Info Oberwesel, freuen sich über den Inhalt der Flaschenpost. Dieter Eidens-Holl

Für die Arbeiter am Rheinufer in Oberwesel sollte es ein ganz normaler Arbeitstag werden. Doch dann legen sie unter dem Fundament der Ufermauer plötzlich eine fast 70 Jahre alte Flaschenpost frei. Der Inhalt ist beinahe unglaublich.

Bauarbeiten sind eigentlich eher unspektakulär. Eigentlich. Doch nicht so in Oberwesel. Dort wurde bei den Bauarbeiten anlässlich der Rheinufer-Neugestaltung zur Buga nun etwas ganz und gar Spektakuläres gefunden: Eine Flaschenpost aus dem Jahr 1958. Der Inhalt: Eine fast 70 Jahre alte Mittagskarte eines Passagierschiffes sowie eine handgeschriebene Notiz.







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