Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Flaschenpost: Mehr Happy End geht nicht Daniel Rühle 31.07.2026, 07:30 Uhr

i Die Nachricht auf der Rückseite der Mittagskarte des Ausflugsschiffs „Drachenfels“ von 1958 bot viel Raum für Spekulationen nach Auffinden der Flaschenpost. Dieter Eidens-Holl

Es sind die menschlichen, vermeintlich kleinen Dinge, die Lokaljournalismus so spannend machen. Jüngstes Beispiel ist der Fund einer Flaschenpost in Oberwesel, die auch überregional viel Aufmerksamkeit erhielt.

Wer hätte das gedacht, dass die Bauarbeiten an der B9 bei Oberwesel aus dem Sand und Kies des Rheinufers eine Flaschenpost zutage fördern, die dort seit 1958 schlummert. Und wer hätte gedacht, dass dieser Fund ein riesiges mediales Echo auslöst bis in die Spitzenmedien der Republik.







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