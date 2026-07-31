Es sind die menschlichen, vermeintlich kleinen Dinge, die Lokaljournalismus so spannend machen. Jüngstes Beispiel ist der Fund einer Flaschenpost in Oberwesel, die auch überregional viel Aufmerksamkeit erhielt.
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Wer hätte das gedacht, dass die Bauarbeiten an der B9 bei Oberwesel aus dem Sand und Kies des Rheinufers eine Flaschenpost zutage fördern, die dort seit 1958 schlummert. Und wer hätte gedacht, dass dieser Fund ein riesiges mediales Echo auslöst bis in die Spitzenmedien der Republik.