Flächennutzungspläne sind ein Dauerthema in den Kommunalparlamenten. Auch der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung damit. Auf der Tagesordnung stand die 8. und 9. Fortschreibung dieses Planungsinstruments, in dem eine Fülle an Details zur vorgesehenen Nutzung der Flächen dargestellt, und Planungs- und Entwicklungsziele festgelegt sind.

Zu den vom Planungsbüro Stadt-Land-Plus erarbeiteten Vorschlägen und den Einwendungen der Träger öffentlicher Belange gab es seitens der betroffenen Gemeinden Ergänzungen. Von der Kreisverwaltung (KV) wurde beispielsweise hingewiesen, dass aufgrund einer aktualisierten Wohnbauflächenbilanzierung alle Zielvorgaben erfüllt sind. Ursprünglich waren 13,74 Hektar für neue Wohnbauflächen in allen Orten der VG ausgewiesen. Im Zuge der Reduzierung des Landverbrauchs wurde das von der Simmerner Kreisverwaltung beanstandet. Es erfolgte die Überarbeitung, bei der 13,87 Hektar eliminiert wurden. Damit waren die Bedenken der KV ausgeräumt. Mit großer Mehrheit nahm der Rat die Aktualisierung zustimmend zur Kenntnis.

Kinderferienaktion wird verlängert

So war es auch bei den Freiflächen für Photovoltaikanlagen (PV). Von ursprünglich rund 100 Hektar in der gesamten VG sind nach Prüfung aller Ausschlusskriterien 41,8 Hektar auf vier Freiflächen übrig geblieben. Davon liegen 11,8 Hektar bei Ebschied peripher zum Schinderhannes-Radweg. 5,4 Hektar bei Lahr sind bereits mit Kollektoren belegt. In der Gemarkung Michelbach befinden sich 14,6 Hektar, und in Korweiler sind 9,0 Hektar vorgesehen, die wegen Einsprüchen herausgenommen wurden. Auch hier votierte der VG-Rat für die Beschlussvorlage.

Einstimmg beschloss der Rat, die Ferienaktion für Kinder zwischen sechs und elf Jahren in den kommenden Sommerferien von einer auf zwei Wochen zu verlängern. Der in Kastellaun ansässige Verein Waldabenteuer legte dafür ein Konzept vor. Bisher war eine Verlängerung am fehlenden Personal gescheitert. Die zusätzliche Woche kostet rund 12.000 Euro.