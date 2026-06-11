Ein Abend für die „Iwigkeit“ FKK Emmelshausen feiert mit mehr als 1000 Zuschauern Mirko Bernd 11.06.2026, 08:00 Uhr

i Der Emmelshausener Stadtpark platzte aus fast allen Nähten bei „Kölsche Tön unterm Sternenhimmel", dem Jubiläumsabend des FKK Emmelshausen, der das Gelände in eine riesige Feiermeile verwandelt hatte. Dominik Justen

Was für ein Abend im Emmelshausener Stadtpark: Die Frechen Karnevals-Kinner hatten zu einem doppelten Jubiläum geladen – und nicht nur drei kölsche Top-Bands kamen zum Stelldichein unterm Sternenhimmel. Mehr als 1000 Zuschauer feierten mit dem FKK.

Mehr als 1000 Karten verkauft und den Emmelshausener Stadtpark in eine ganz besondere Atmosphäre getaucht: Das ist den Frechen-Karnevalskinner Emmelshausen (FKK) nun zum zweiten Mal gelungen, erstmals vor drei Jahren. Mit „Kölsche Tön unterm Sternenhimmel“ feierte der FKK nun gleich zwei Jubiläen, zum einen das eigene 20-jährige Bestehen und damit einhergehend 3 mal 11 närrische Jahre Tanzende Sterne.







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