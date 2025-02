TV Kastellaun ehrt Sportler Fitness ist nicht vom Alter abhängig Werner Dupuis 11.02.2025, 14:00 Uhr

i Zur Verleihung der Sportabzeichen kamen viele Absolventen in die Aula der IGS. Eingeladen hatte der Turnverein Kastellaun. Werner Dupuis

Wenn der Turnverein Kastellaun das Sportabzeichen verleiht, ist stets volles Haus in der Aula der IGS. Bei der jüngsten Verleihung war die Altersspanne wie gewohnt enorm: von sechs bis 86 Jahren.

Volles Haus beim Turnverein (TV) Kastellaun bei der Verleihung des Sportabzeichens: Die Aula der IGS war, wie schon in den Jahren zuvor, bei der Verleihung der Urkunden und der Abzeichen als Beweis ihrer Fitness gut gefüllt. 267 Teilnehmer, unterteilt in 123 Schülerinnen, 89 Schüler, 24 Frauen, 31 Männer und 14 Familien, haben in den Sommermonaten trainiert und sich fit gemacht, um die Anforderungen in ganz unterschiedlichen Disziplinen zu ...

