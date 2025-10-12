Immer ein Lösungsmittel parat Firma Deutero aus Kastellaun investiert in die Zukunft 12.10.2025, 06:00 Uhr

i Robbin Schnieders freut sich auf den Neubau ihrer Chemiefirma Deutero in Kastellaun. Erste Teile des Gebäudes sind bereits fertig, sodass einige Räume bereits Anfang 2026 bezogen werden können. Lara Kempf

NMR-Röhrchen und Lösungsmittel – das ist seit mehr als 30 Jahren das Geschäft der Chemiefirma Deutero in Kastellaun. Nun investiert das Unternehmen in einen Neubau und hat für die Zukunft noch so einiges geplant.

Seit 1992 ist die Chemiefirma Deutero aus Kastellaun Spezialist für die Methode der NMR-Spektroskopie sowie die dafür benötigten NMR-Röhrchen und Lösungsmittel. Damit sich das Unternehmen künftig weiterentwickeln kann, investiert die Firma nun in einen Neubau – mit deutlich mehr Platz für die Herstellung und den Vertrieb ihrer Produkte.







