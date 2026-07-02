Geschichte beginnt in 1970ern Fingerboarding: Aus Zeitvertreib wird eigene Szene Lara Kempf 02.07.2026, 10:00 Uhr

i Beim Fingerboarding ist die Rampe, auf der Tricks vorgeführt werden, nur wenige Zentimeter lang. Lara Kempf

Fußball, Tennis, Basketball – alles Sportarten, die weltweit bekannt sind. Anders sieht es beim Fingerboarding aus. Die Funsportart ist noch immer eher eine Nische. Wir erklären, wo sie herkommt und was sie so besonders macht.

Mit Alex Christ hat der Rhein-Hunsrück-Kreis seit rund zwei Wochen wieder einen Weltmeister im Fingerboarding. Nachdem der Argenthaler den Titel im vergangenen Jahr zum ersten Mal für sich beanspruchen konnte, hat er ihn in diesem Jahr verteidigt. Doch was genau steckt eigentlich hinter der Funsportart Fingerboarding?







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