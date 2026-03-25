Diskussion im Rhein-Hunsrück
Findet sich ein ehrenamtlicher stellvertretender BKI?
Christian Albrecht (von links) tritt zum Ende März als ehrenamtlicher stellvertretender BKI zurück. Andreas Roth bleibt im Amt a
Christian Albrecht (von links) tritt zum Ende März als ehrenamtlicher stellvertretender BKI zurück. Andreas Roth bleibt im Amt als ehrenamtlicher Stellvertreter des ehrenamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs Peter Link (BKI, nicht in diesem Bild). Es wird ein zweiter Stellvertreter benötigt.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Ab Ende März fehlt dem Rhein-Hunsrück-Kreis eine wichtige Führungskraft im Brand- und Katastrophenschutz. Statt zügig einen hauptamtlichen stellvertretenden BKI zu ernennen, soll der Kreis einen Ehrenamtlichen suchen, hat der Kreistag beschlossen:

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich schien die Sache klar: Der Kreisausschuss hatte dem Kreistag einstimmig zum Beschluss empfohlen, einen künftigen stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) im Hauptamt zu ernennen. Nun öffneten einzelne CDU-Kreistagsmitglieder die Diskussion erneut.

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