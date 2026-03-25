Ab Ende März fehlt dem Rhein-Hunsrück-Kreis eine wichtige Führungskraft im Brand- und Katastrophenschutz. Statt zügig einen hauptamtlichen stellvertretenden BKI zu ernennen, soll der Kreis einen Ehrenamtlichen suchen, hat der Kreistag beschlossen:
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Eigentlich schien die Sache klar: Der Kreisausschuss hatte dem Kreistag einstimmig zum Beschluss empfohlen, einen künftigen stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) im Hauptamt zu ernennen. Nun öffneten einzelne CDU-Kreistagsmitglieder die Diskussion erneut.