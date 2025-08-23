Der Preis für den besten modernen Heimatfilm „Edgar“ geht an „In die Sonne schauen“ der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski. Jurorin Jasmin Tabatabai verlieh den Preis am Freitagabend bei den Heimat Europa Filmfestspielen in Simmern.

Bei den Heimat Europa Filmfestspielen 2025 in Simmern geht der Hauptpreis Edgar für den besten modernen Heimatfilm an das Drama „In die Sonne schauen“, der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski. Jurorin Jasmin Tabatabai schwärmte: „Ich kann mich nicht erinnern, wann mich ein deutscher Film zuletzt so begeistert, mitgerissen und auch verstört hat. Der Film ist in allen Belangen und Gewerken absolut außergewöhnlich und herausragend.“

Der Film erzählt von vier Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Hof in Sachsen-Anhalt aufwachsen und gibt tiefe Einblicke in die Gefühlswelt und die Leben der jungen Frauen, die auf unerklärliche Weise miteinander verbunden zu sein scheinen. Themen sind unter anderen häusliche Gewalt und vererbte Traumata. „In die Sonne schauen“ wurde bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt und mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Bei den Oscars soll der Film ins Rennen um die Auszeichnung für den besten internationalen Film gehen.

Auszeichnung für besten Debütfilm, Publikumspreis und Votum der Jugendjury

Als den besten Debütfilm wählte Tabatabai „Christy“ des irischen Regisseurs Brendan Canty aus, der den Protagonisten beim Erwachsenwerden unter erschwerten Bedingungen begleitet.

Die Zuschauer der Heimat Europa Filmfestspiele fällten für den Publikumspreis ein anderes und sehr deutliches Votum für den Publikumspreis: Sie kürten „Home Sweet Home“ des dänischen Regisseurs Frelle Petersen zum Sieger. Mit 5 Punkten erhielt der Film die Höchstpunktzahl vom Publikum – eine Premiere bei der siebten Auflage der Filmfestspiele in Simmern. Der Film thematisiert anhand der Geschichte einer alleinerziehenden Mutter den hohen Druck in Pflegeberufen.

Erstmals gab es bei den Heimat Europa Filmfestspielen eine Jugendjury, besetzt mit Jugendlichen aus der Region. Sie prämierten „Rote Sterne überm Feld“ von Laura Laabs. Darin flüchtet eine Aktivistin nach einer Aktion in das Elternhaus auf dem Land und wird dort mit der eigenen Familiengeschichte konfrontiert.

Weiterer Bericht folgt.