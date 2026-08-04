Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Feurige Stimmung, aber kein Raketenfeuer
Zigtausende Techno-Fans strömten am vergangenen Wochenende zur ehemaligen Raketenbasis Pydna im Hunsrück, um bei der Nature One
Zigtausende Techno-Fans strömten am vergangenen Wochenende zur ehemaligen Raketenbasis Pydna im Hunsrück, um bei der Nature One zu tanzen, zu feiern und Spaß zu haben.
Lara Kempf

Ausnahmezustand herrschte am vergangenen Wochenende im Hunsrück. Wieder einmal erwies sich die Nature One als Publikumsmagnet. Dabei ist es gar nicht selbstverständlich, dass auf der Pydna – dem Veranstaltungsort – friedlich gefeiert werden kann.

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Dröhnende Technobeats rund um die Uhr. Was für die Festivalbesucher der Nature One ein Zeichen von guter Stimmung und ein Signal für ausgelassenes Feiern ist, mag von manchem Anwohner eher als nervig und störend empfunden werden. Zumal die Musik nicht nur auf dem Festivalgelände selbst erschallt, sondern in lautstarker Weise auch auf den Campingplätzen, die recht nah an den Ort Hasselbach heranreichen.
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