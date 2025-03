Sie hatten einen Übungsabend im Feuerwehrgerätehaus, waren bei der Nachbesprechung und am Aufräumen, als gegen 1 Uhr das Telefon des stellvertretenden Wehrführers Gregor Haasenritter klingelte. „Wir haben Rauch im Haus“, sagte seine Frau. Zunächst dachte er an eine Ofentür, die womöglich nicht richtig verschlossen sein könnte. Dennoch setzte sich die vierköpfige Löschgruppe sofort in Bewegung – und leitete kurze Zeit später erste Brandbekämpfungsmaßnahmen am Zuhause Haasenritters und des eines weiteren Feuerwehrmanns aus Werlau ein.

„Die Einliegerwohnung war praktisch wieder bezogen, als wir am Morgen die letzte Kontrolle gemacht haben.“

Gregor Haasenritter

Kurz darauf alarmierte seine Frau noch die 112. „Damit wir die Hände freihatten, hat sie das übernommen“, sagt Haasenritter. Zwar sei die Unterstützung recht schnell da gewesen, gerettet werden konnte das Doppelhaus mit vier Wohneinheiten aber nicht. Die Haushälfte des Nachbarn ist sicher nicht mehr bewohnbar, „seine“ Hälfte werde am kommenden Montag begutachtet. „Dann werden wir sehen, wie es weitergeht“, sagt er. Dabei hatte es insgesamt zunächst gut ausgesehen, gerade für das Nachbarhaus, das anfangs noch „unangetastet“ gewesen sei, wie er berichtet. „Die Einliegerwohnung war praktisch wieder bezogen, als wir am Morgen die letzte Kontrolle gemacht haben“, betont er. Die eingesetzten Wärmebildkameras hatten keine Hitze mehr gezeigt, „da war alles kalt“. Doch dann entdeckte einer der Wehrleute von der Straße aus eine Flamme auf dem Dach, kurz darauf stand das komplette erste Obergeschoss des rechten Gebäudeteils in Flammen. Da waren die meisten Wehrleute bereits abgerückt, es wurde nachalarmiert. „Nach x Stunden bin ich dann aber irgendwann ausgestiegen“, sagt Haasenritter.

Mehr als 110 Einsatzkräfte waren bis zum Mittag mehr als gefordert, als das Haus Opfer der Flammen wurde. „Sie haben eine enorme Arbeit geleistet“, ist Haasenritter dankbar. „Keiner hat auch nur ein bisschen nachgelassen, alle haben gekämpft, bis das Feuer aus war“, sagt er. Einen Tag nach dem verheerenden Feuer wirkt er erstaunlich gefasst und ruhig. „Es ist eher das Gefühl von Dankbarkeit da“, sagt er. Denn er, seine Familie und die weiteren Bewohner des Hauses erfahren eine riesige Hilfsbereitschaft.

Haasenritter und seine Familie kamen gleich in einer benachbarten, leer stehenden und möblierten Wohnung unter. Die Kleidung, die sie aus dem Haus retten konnten, wurde im Dorf zum Waschen verteilt. „Wir können dank der großen Unterstützung jetzt – in Anführungszeichen – normal leben“, sagt er. Zudem hat ein Feuerwehrkamerad über die Plattform „gofundme“ (www.gofundme.com/f/unser-kamerad-braucht-hilfe) eine Spendenaktion für alle Betroffenen gestartet. Die hatte bis Freitagmittag bereits mehr als 35.000 Euro generiert.

„Ich bin unglaublich gerührt davon, wie viel Hilfe wir von allen Seiten bekommen.“

Gregor Haasenritter

Im Aufruf heißt es wörtlich: „Unser Kamerad und stellv. Wehrführer Gregor und seine Familie wurden in der Nacht zum 19.03. Opfer eines Brandes. Während er selbst den Brand bekämpfte, wurden seine Familie und die restlichen Hausbewohner in Sicherheit gebracht. Ebenfalls in dem gleichen Gebäude wohnt unser Kamerad Sebastian. Seine Familie und er wohnten in der zweiten Haushälfte, die komplett ausgebrannt ist. Sie haben wirklich alles verloren“, wird geschildert. Und weiter: „Wir wissen alle, wie langsam die Mühlen der Bürokratie mahlen. Diese Spendenaktion soll daher die ersten Schritte finanziell überbrücken. Das Geld wird den Zwei und ihren Familien gleichermaßen zu Gute kommen.“

„Ich bin unglaublich gerührt davon, wie viel Hilfe wir von allen Seiten bekommen“, sagt Haasenritter. Dass schon jetzt so viel Geld zusammengekommen ist, freut ihn vor allem für seine Nachbarin. „Die hat wirklich alles verloren“, macht er das Ausmaß des Brandes deutlich. Der Grund für den Brand ist indes noch unklar. „Am Montag kommen die Brandermittler und dann wird auch bewertet, ob ein Teil des Hauses zu retten ist“, sagt er. „Dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt.“ Was bleibt, ist die Gewissheit: „Der Zusammenhalt in Werlau und unter den Einsatzkräften ist stark“. Und dafür ist Haasenritter unendlich dankbar.