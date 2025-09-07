In Emmelshausen geraten ein Anhänger und ein Holzstapel in Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr bleibt der Dachstuhl eines benachbarten Hauses jedoch verschont.

Die Feuerwehren Emmelshausen, Dörth und Gondershausen wurden in den frühen Morgenstunden des Samstags, 6. September, zu einem Brand nach Emmelshausen gerufen. Dort hatte ein Anhänger Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf einen Holzstapel sowie Teile eines benachbarten Dachstuhls über.

Einsatzkräfte verhindern klassischen Dachstuhlbrand

„Es war zum Glück kein klassischer Dachstuhlbrand. Das Dach hat nur im unteren Bereich angefangen zu brennen. Wir konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen“, sagt Volker Stiehl, stellvertretender Wehrleiter bei der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Um den Brand zu löschen, setzten die Einsatzkräfte C-Rohre ein. Für die Nachlöscharbeiten wurde die Dachhaut mittels der Drehleiter geöffnet und entfernt. So wurden weitere letzte Glutnester abgelöscht. Das teilt die Feuerwehr Emmelshausen nach dem Einsatz auf ihrer Facebook-Seite mit.