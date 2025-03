Mit 42 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr der VG Kirchberg am Montagabend zu einem Einsatz in der Seniorenwohnanlage Hunsrückhöhe in Kirchberg aus. Auch Polizei und Rettungsdienst waren am Ort. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Feuerwehr alarmiert.