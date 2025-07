In einem Lebensmittelgeschäft in Kirchberg ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 2. und 3. Juli, zu einem Brand gekommen. Wie Oliver Socha, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirchberg, auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, sei die Feuerwehr zunächst zu einem Gebäudebrand gerufen worden. Bei Eintreffen des Löschzugs Kirchberg stellte sich heraus, dass in einem Lebensmittelgeschäft eine Kühltruhe vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte.

Die Rauchentwicklung sei enorm gewesen, berichtet Socha. Durch das schnelle Eintreffen der Kirchberger Wehr sei das Feuer aber schnell unter Kontrolle gebracht worden. Die Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren stand in Bereitstellung. „Sie hätte unterstützt, wenn es nötig gewesen wäre“, sagt Socha. Wie die Polizei meldet, konnten die im Obergeschoss befindlichen Anwohner das Gebäude frühzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf circa 150.000 Euro.