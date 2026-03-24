Um auch künftig für Notfälle und Katastrophen gut gerüstet zu sein, hat die Stadt Emmelshausen ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut. In wenigen Wochen wird es eröffnet. Bei einem exklusiven Rundgang erhielt unsere Zeitung Einblicke in das Gebäude.
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Neun Tore, ein Katastrophenschutzlager und modernste Standards: Nach einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren ist es Anfang Mai endlich so weit. Das neue Feuerwehrgerätehaus in Emmelshausen wird eröffnet. Was das Gebäude sonst noch alles zu bieten hat, hat unsere Zeitung bei einem exklusiven Rundgang erfahren.