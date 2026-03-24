Neubau eröffnet im Mai Feuerwehr Emmelshausen setzt auf modernste Technik Lara Kempf 24.03.2026, 15:00 Uhr

i Von links: Sarah Caspers vom Bauamt, Daniel Dötsch, Wehrführer der Feuerwehr Emmelshausen, Andrè Weißhaupt, Leiter des Verwaltungsstabes/Krisenstabes der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein und VG-Bürgermeister Peter Unkel freuen sich auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Lara Kempf

Um auch künftig für Notfälle und Katastrophen gut gerüstet zu sein, hat die Stadt Emmelshausen ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut. In wenigen Wochen wird es eröffnet. Bei einem exklusiven Rundgang erhielt unsere Zeitung Einblicke in das Gebäude.

Neun Tore, ein Katastrophenschutzlager und modernste Standards: Nach einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren ist es Anfang Mai endlich so weit. Das neue Feuerwehrgerätehaus in Emmelshausen wird eröffnet. Was das Gebäude sonst noch alles zu bieten hat, hat unsere Zeitung bei einem exklusiven Rundgang erfahren.







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