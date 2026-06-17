Wehrleiter Socha informiert
Feuerwehr der VG Kirchberg rückt zu Waldbrandübung aus
Eindrücke von einer Waldbrandübung im Kreis im Sommer 2024.
Eindrücke von einer Waldbrandübung im Kreis im Sommer 2024.
Philipp Lauer

Die Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde Kirchberg üben am Mittwochabend, 17. Juni, für den Ernstfall, darüber informiert Wehrleiter Oliver Socha.

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Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg plant am Mittwoch, 17. Juni, ab 19 Uhr eine groß angelegte Übung zum Szenario Wald- und Flächenbrand. Darüber informiert Wehrleiter Oliver Socha. „Es ist uns vor den bevorstehenden Sommermonaten wichtig, die Handgriffe zum Löschen von Waldbränden zu üben, damit diese im Ernstfall sitzen und wir unsere Wälder erhalten können“, sagt Socha.

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