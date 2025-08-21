In einem Wohn- und Geschäftshaus am Eingang der Fußgängerzone in Boppard hat es am Donnerstag, 21. August, gebrannt. Die Rettungskräfte waren stundenlang im Einsatz.

Zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus am Eingang der Fußgängerzone in Boppard ist die Feuerwehr der Stadt am Donnerstagnachmittag mit allen Stadtteilwehren ausgerückt. Um 15.19 Uhr bemerkte ein Nachbar aufsteigenden Rauch aus dem Dachgeschoss und setzte einen Notruf ab.

Am Ort stellten die Wehrleute fest, dass sich der Brand in der rund 50 Zentimeter dicken Dämmschicht der obersten Geschossdecke ausgebreitet hatte. Das berichtet Peter Bach, der stellvertretende Wehrleiter der Stadt Boppard, der den Einsatz leitete. Die Wohnung selbst war unbewohnt. Zwei Männer, die den Brand nach Informationen unserer Zeitung zunächst mit einem Feuerlöscher bekämpft hatten, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins nahe gelegene Heilig Geist Krankenhaus gebracht.

i Die Feuerwehr der Stadt Boppard rückte am Donnerstag mit 57 Einsatzkräften zu einem Brand am Eingang der Fußgängerzone aus. Philipp Lauer

Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten das Feuer. Den Brand habe man schnell in den Griff bekommen, berichtet Bach. Die Wehrleute öffneten im Anschluss die Dämmschicht, um Glutnester ausfindig zu machen und zu löschen. Auf einer Fläche von fünf mal fünf Metern entfernten sie die Zellulosedämmung und transportierten sie in luftdicht verschlossenen Fässern über die Drehleiter aus dem Obergeschoss des Gebäudes und weiter mittels Sackkarren zu einem Container.

i Die Wehrleute transportierten das entfernte Dämmmaterial mit Fässern aus dem Gebäude und entsorgten sie in einem Container. Philipp Lauer

57 Feuerwehrleute der Stadt Boppard aus den Stadtteilwehren Kernstadt, Bad Salzig, Hirzenach, Holzfeld, Weiler und Buchholz waren im Einsatz, zudem Stefan Bohnenberger, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Rhein-Hunsrück-Kreises. Zunächst wurde auch der Gerätewagen Atemschutz der Feuerwehr Simmern-Rheinböllen alarmiert, musste aber nicht anrücken. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen im Einsatz, die PI Boppard mit mehreren Polizisten. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Kreuzung Heerstraße/ Am alten Posthof bis in die Abendstunden gesperrt.

Zur Höhe des entstandenen Schadens und zur Brandursache war am Donnerstagabend noch nichts bekannt, die Polizei übernimmt die Ursachenermittlung.

Weiterer Bericht folgt.