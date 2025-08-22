Den Brand im Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses am Eingang der Fußgängerzone in Boppard hatte die Feuerwehr schnell im Griff. Passanten konnten sich einen Eindruck machen, was alles zur Arbeit der Blaulichtfamilie gehört.

Zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus am Eingang der Fußgängerzone in Boppard ist die Feuerwehr der Stadt am Donnerstag, 21. August, ausgerückt. Um 15.19 Uhr bemerkte ein Nachbar aufsteigenden Rauch aus dem Dachgeschoss und setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehrleute konnten den Schwelbrand schnell löschen, waren aber noch lange mit Nacharbeiten beschäftigt.

Am Ort stellten die Wehrleute fest, dass sich der Brand in der rund 50 Zentimeter dicken Dämmschicht der obersten Geschossdecke ausgebreitet hatte. Das berichtet Peter Bach, der stellvertretende Wehrleiter der Stadt Boppard, der den Einsatz leitete. Die Wohnung selbst war unbewohnt und ist laut Polizeipressemeldung nun auch vorerst nicht bewohnbar. Zwei Männer, die den Brand nach Informationen unserer Zeitung zunächst mit einem Feuerlöscher bekämpft hatten, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins nahe gelegene Heilig Geist Krankenhaus gebracht. Sie konnten laut Pressemitteilung die Klinik noch am Abend wieder verlassen.

Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten das Feuer. Den Brand habe man schnell in den Griff bekommen, berichtet Bach. Die Wehrleute öffneten im Anschluss die Dämmschicht, um Glutnester ausfindig zu machen und zu löschen. Auf einer Fläche von fünf mal fünf Metern entfernten sie die Zellulosedämmung und transportierten sie in dicht verschlossenen Fässern über die Drehleiter aus dem Gebäude und weiter mittels Sackkarren zu einem Container. Dort kippten die Wehrleute das Material aus. Weitere Einsatzkräfte hielten sich bereit, um im Zweifelsfall nachlöschen zu können. Insgesamt entfernten die Wehrleute auf diese Weise rund 12,5 Kubikmeter Material.

i Mehrere Trupps löschten den Schwelbrand unter Atemschutz und entfernten das Dämmmaterial großflächig. Philipp Lauer

Das Gebäude sei stark verraucht gewesen, außerhalb habe es jedoch keine große Rauchentwicklung gegeben, sagt Bach. Für die Bevölkerung habe somit zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Der Rauch in Verbindung mit dem flockigen Dämmmaterial stellte für die Feuerwehrleute jedoch eine Herausforderung dar. Um die Wehrleute bestmöglich zu schützen, war die Feuerwehr Buchholz mit dem Mehrzweckfahrzeug „Hygiene“ am Ort und setzte das Hygienekonzept der Feuerwehr Boppard um.

Vor dem Karmelitergebäude bauten sie mehrere Stationen auf, an denen sich die Atemschutzgeräteträger nach dem Einsatz reinigen konnten, erläuter Thomas Weiß. An der ersten Station kehrten sich die Wehrleute – ohne die Masken abzusetzen – gegenseitig den groben Staub aus den Anzügen.

i An der ersten Station kehren sich die Wehrleute unter anderem den groben Staub aus den Anzügen. Philipp Lauer

Nach einer Stiefelwäsche legten die Wehrleute an der dritten Station mithilfe ihrer Kollegen die kontaminierte Kleidung ab. „Es geht vor allem darum, sich bestmöglich vor dem Kontakt mit p olyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) zu schützen, die bei Bränden entstehen“, sagt Weiß.

i Nach einer Stiefelwäsche legen die Wehrleute an der dritten Station mit Hilfe ihrer Kollegen die kontaminierten Anzüge ab. Philipp Lauer

Im Fahrzeug können die Wehrleute sich umziehen und in frische Anzüge schlüpfen. Jede Einheit könne das Konzept auch selbstständig umsetzen, bei größeren Einsätzen werde der Buchholzer Trupp alarmiert. Mit dieser Schwarz-Weiß-Trennung könne man verhindern, dass die Feuerwehrfahrzeuge und letztlich die Feuerwehrhäuser kontaminiert werden und die ehrenamtlichen Wehrleute schützen.

57 Feuerwehrleute der Stadt Boppard von allen Stadtteilwehren waren im Einsatz, zudem Stefan Bohnenberger, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Rhein-Hunsrück-Kreises. Der Rettungsdienst war mit drei Wagen im Einsatz, die PI Boppard mit mehreren Polizisten. Absperrarbeiten übernahmen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und der Straßenmeisterei. Die Kreuzung Heerstraße/ Am alten Posthof blieb bis 19.13 Uhr gesperrt.

Jürgen Fachinger, Leiter der Polizeipressestelle Koblenz, berichtet, die Ermittler seien am Freitag am Ort gewesen, müssten die Erkenntnisse nun auswerten. Demnach sei noch keine Aussage über eine Brandursache möglich. „Es liegen keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor“, sagt Fachinger. Zur Schadenshöhe könne man noch nichts sagen. Vom Brand betroffen seien die oberen Etagen des Gebäudes, der Rest sei bewohnbar.