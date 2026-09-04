Nach einem Brand am Donnerstag ist ein Einfamilienhaus in Bad salzig nicht mehr bewohnbar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und schon erste Erkenntnisse.
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Ein Brand in einem mehrstöckigen Einfamilienhaus im Bad Salziger Auweg hat am Donnerstagnachmittag einer vierköpfigen Familie ihr Zuhause genommen. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz waren womöglich Dachdeckerarbeiten der Auslöser des Brandes, der sich schnell über den gesamten Dachstuhl ausbreitete.