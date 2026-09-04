Brand in Bad Salzig
Feuer nimmt vierköpfiger Familie in Bad Salzig Zuhause
Während im Garten des Bad Salziger Einfamilienhauses noch Idylle herrscht, sind die Schäden am Dachstuhl am Tag nach dem Branddr
Während im Garten des Bad Salziger Einfamilienhauses noch Idylle herrscht, sind die Schäden am Dachstuhl am Tag nach dem Branddrama deutlich zu erkennen.
Martin Boldt

Nach einem Brand am Donnerstag ist ein Einfamilienhaus in Bad salzig nicht mehr bewohnbar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und schon erste Erkenntnisse.

Lesezeit 1 Minute
Ein Brand in einem mehrstöckigen Einfamilienhaus im Bad Salziger Auweg hat am Donnerstagnachmittag einer vierköpfigen Familie ihr Zuhause genommen. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz waren womöglich Dachdeckerarbeiten der Auslöser des Brandes, der sich schnell über den gesamten Dachstuhl ausbreitete.
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