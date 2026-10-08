Großeinsatz in Bärenbach Feuer in einem Holz verarbeitenden Betrieb 08.10.2026, 11:53 Uhr

i Am Donnerstagvormitag ist die Feuerwehr zu einem Brand in Bärenbach ausgerückt. (Symbolfoto) Marijan Murat. picture alliance/dpa

Großeinsatz am Donnerstagvormittag, 8. Oktober: Es brennt in einem Holz verarbeitenden Betrieb in Bärenbach. Anwohner in der Umgebung werden gewarnt.

In einem Holz verarbeitenden Betrieb in Bärenbach gibt es derzeit einen größeren Brand. Das hat die Polizei am Donnerstagvormittag, 8. Oktober, mitgeteilt. Anwohner in der Umgebung des betroffenen Betriebs sollen Fenster und Türen geschlossen halten.Wie die Polizei weiter mitteilt, sei die Feuerwehr ist mit starken Kräften am Ort und mit Löscharbeiten beschäftigt.







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