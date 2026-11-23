Rund 90 Wehrleute im Einsatz Feuer greift auf Wohnhaus in Laufersweiler über Sebastian Schmitt 23.11.2026, 11:23 Uhr

i Mithilfe der Drehleiter gingen die Wehrleute gegen das Feuer im Dachstuhl vor. Sebastian Schmitt

Zuerst brennt in Laufersweiler nur ein Gebüsch, dann greifen die Flammen auf ein Wohnhaus über. Für die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Kirchberg kommt es zum Großeinsatz, bei dem rund 90 Wehrleute alarmiert werden.

Große Aufregung am Samstagmorgen, 21. November, in Laufersweiler: Gegen 5.30 Uhr wurde ein Wohnhausbrand mit starkem Feuerschein gemeldet. Umgehend wurden die Ortswehr Laufersweiler und die drei Stützpunktwehren aus Kirchberg, Sohren-Büchenbeuren und Gemünden alarmiert.







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