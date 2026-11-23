Zuerst brennt in Laufersweiler nur ein Gebüsch, dann greifen die Flammen auf ein Wohnhaus über. Für die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Kirchberg kommt es zum Großeinsatz, bei dem rund 90 Wehrleute alarmiert werden.
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Große Aufregung am Samstagmorgen, 21. November, in Laufersweiler: Gegen 5.30 Uhr wurde ein Wohnhausbrand mit starkem Feuerschein gemeldet. Umgehend wurden die Ortswehr Laufersweiler und die drei Stützpunktwehren aus Kirchberg, Sohren-Büchenbeuren und Gemünden alarmiert.