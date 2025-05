Überraschend schnell breitete sich ein Brand in einem Wohnhaus in Lahr aus. Zahlreiche Einsatzkräfte hatten das Feuer am Montagnachmittag bis gegen Abend unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, das Haus ist unbewohnbar.

Zu einem B3-Gebäudebrand in Lahr rückten die Feuerwehren am Montagnachmittag aus. Der Alarm sei um 16.57 Uhr gewesen, berichtet Markus Wittich, Wehrleiter der Verbandsgemeinde. „Als wir dort eintrafen, standen die Terrasse und das mittlere Geschoss bereits nahezu in Vollbrand“, sagt er.

Ungewöhnlich dabei sei gewesen, wie schnell sich das Feuer in dem Haus in der Hauptstraße ausgebreitet habe. „Das ging überraschend schnell“, sagt Wittich. Die Ursache für diese schnelle Ausbreitung werde derzeit noch geprüft. Wittich vermutet, dass die Holzterrasse mit Grill an der Küche des Gebäudes das Hauptbrandgeschehen gewesen sein könnte. Ob der Brand vom Grill oder von der Küche her ausgebrochen sei, sei noch nicht klar. „Das alles ist noch reine Spekulation“, sagt er. Sicher sei, dass das Haus so nicht mehr bewohnbar sei.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilte, habe ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr das Feuer am frühen Abend unter Kontrolle. Nähere Angaben zur Schadenshöhe konnten noch nicht angegeben werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Kastellaun, Beltheim, Mörsdorf, Zilshausen-Lahr, Lieg und Simmern. Aus der Kreisstadt war der Gerätewagen Atemschutz im Einsatz. Zudem waren Polizei und das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz.